Davide Frattesi potrebbe lasciare l'Inter. Addirittura subito, secondo il Corriere dello Sport. Perché la voglia di giocare di più è tanta e, anche se il ragazzo non ha mai creato problemi nello spogliatoio, non riesce più a nasconderlo. Scrive il quotidiano in edicola oggi: "La novità di questi giorni è che l’entourage di Frattesi si starebbe muovendo non solo per la prossima estate, ma anche per l’immediato. Insomma, il giocatore farebbe le valigie anche subito. Anche perché un’idea su dove potrebbe trovare lo spazio tanto desiderato esiste già nella sua testa.