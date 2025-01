La Lazio festeggia la 7ª Coppa Italia della sua storia, l'Atalanta recrimina per quello che avrebbe potuto diventare il primo trofeo dell'era Gasp. E in serata cominciano i festeggiamenti biancocelesti, che si ritrovano a cena per celebrare il trionfo. Arriva anche Lotito, che si avvicina ad Inzaghi seduto vicino alla compagna Gaia Lucariello (che riprenderà la scena con il cellulare salvo poi rimuovere una storia Instagram diventata virale in pochi secondi) e sussurra al suo allenatore: "Ho mandato a fanculo Gasperini...". Pronta la risposta di Simone: "Hai fatto bene".

Gli altri episodi

Tra il tecnico dell'Atalanta e quello (oggi) dell'Inter non c'è mai stato feeling. Il primissimo episodio, precedente anche alla finale di Coppa Italia del 2019, risale al 2017: Lazio-Atalanta, vince 2-1 Inzaghi che però durante la partita viene espulso dall'arbitro Pairetto. Poco dopo, stessa sorte per un Gasp parecchio stizzito: "Sono stato cacciato per par condicio, solo perché prima aveva espulso Inzaghi". E Simone risponde: "Abbiamo dominato...". "Io non ho visto la Lazio dominare", e così via a suon di botte e risposte. L'ultimo episodio arriva nella stagione del Covid, quella del 2020-21: la Lazio vince a Bergamo 3-1, Inzaghi, non avendone più, dà voce al suo vice Farris. Ma la provocazione arriva prima dal Gasp: "È vero, abbiamo perso, ma la Lazio non ci ha mai messo davvero in difficoltà. E solitamente in classifica chiudono dietro di noi...". "Gasperini sarà nervoso - risponde Farris -, a Bergamo parlano sempre della Coppa Italia. Forse sono stati segnati da quella sconfitta. Comunque gli ricordo che la coppa è bene esposta in bacheca, a Formello". Ma il peggio deve ancora arrivare, perché in qualche modo i tifosi biancocelesti recuperano il numero di cellulare di Gasperini e... apriti cielo. Lo tempestano, lo inondano di messaggi con insulti, minacce e provocazioni. Nelle ultimissime stagioni il clima ha ripreso una piega più serena.