L'Inter fa sul serio per Tomas Perez: i nerazzurri hanno messo nel mirino questo promettente centrocampista argentino classe 2005 del Newell's Old Boys, e la trattativa potrebbe presto entrare nel vivo. Secondo quanto afferma Uriel Iugt, giornalista di Radio La Red, il club di viale della Liberazione avrebbe già presentato un'offerta formale per il giocatore. Ignacio Astore, presidente del Newell's Old Boys, in questo momento si trova in Italia per discutere di persona i dettagli dell'operazione.