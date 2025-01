La società lavora per il futuro, nel mirino ci sono alcuni talenti argentini visionati nel viaggio in Sudamerica di Baccin

Archiviata la Supercoppa persa col Milan, l'Inter si concentra di nuovo sul campionato. Domenica i nerazzurri scenderanno in campo a Venezia, Inzaghi spera di recuperare qualcuno degli infortunati. Intanto la società lavora per il futuro, nel mirino ci sono alcuni talenti argentini visionati nel viaggio in Sudamerica di Baccin.