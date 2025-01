"Già nei prossimi giorni, Perez sbarcherà a Milano per le visite mediche con l'Inter e diventare ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. L'idea, al momento, sembrerebbe quella di investire sul suo profilo non per l'immediato, ma per la seconda squadra - l'Under 23 - che l'anno prossimo verrà strutturata dall'Inter. L'unico dubbio riguarda le tempistiche: arriva e va in prestito o si vestirà di nerazzurro direttamente la prossima estate? Presto per dirlo, ma la certezza è una: l'Inter ha individuato il centrale del futuro. Un investimento in pieno stile Oaktree: profilo giovane, futuribile e tecnicamente di livello. E se Marotta e soci si sono convinti a sborsare ben 7 milioni per un 19enne, forse c'è davvero da fidarsi...".