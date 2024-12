In prospettiva Bijol è uno dei candidati per rafforzare la difesa nerazzurra durante la prossima estate e l’interessamento del club interista va di pari passo con le posizioni dei due difensori centrali presenti in rosa, Acerbi e De Vrij. Il primo a febbraio compirà 37 anni, il secondo sempre nello stesso mese ne farà 33 e di conseguenza l’Inter è obbligata a guardare al futuro per rinforzare il reparto. Entrambi tra l'altro andranno a scadenza nel 2026 ed entrambi i contratti in essere con il club di Viale della Liberazione prevedono una clausola per uscire in anticipo dall’accordo.