L'Inter di quest'anno non ha soltanto l'obiettivo di difendere il tricolore. Vuole togliersi una soddisfazione importante in campo internazionale, provando a fare meglio dello scorso anno in Champions League. Non sarà facile, perché nella sua nuova formula, l'impegno internazionale toglie indiscutibilmente più energie e rischia in qualche modo di minare anche il percorso in Italia.