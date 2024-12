La D2 ha caratteristiche fuori dal comune: Dimarco tira, cross e crea chiare occasioni da gol come i migliori interpreti del ruolo in Europa non fanno, leggi Grimaldo, Davies e Theo Hernandez. Dumfries segna di più e tira mediamente di più pur entrando molto meno in area di gente come Hakimi, Frimpong e Alexander Arnold, il meglio che c’è in giro sulla destra. Ed è merito anche della sua stazza: vola via come un Frimpong ma ha una fisicità che - ne sa qualcosa la Lazio - è devastante anche sui calci piazzati. Il gol da «quinto a quinto», come lo 0-2 dell’Olimpico di lunedì scorso, è una specialità di casa Inzaghi. Ed è il frutto dell’evoluzione in campo di un modulo che parte 3-5-2 e finisce, a leggerlo quando l’Inter è proiettata in avanti con il pallone tra i piedi, con un incredibile 2-4-4.