Dumfries, che exploit — Non si sa se nella psiche dell’olandese abbia influito pure la tranquillità raggiunta dopo aver firmato il rinnovo fino al 2028, fatto sta che - pur con caratteristiche diverse rispetto a Federico Dimarco - sulla corsia destra oggi Dumfries è un giocatore dominante. Questo perché, oltre a essere migliorato in modo esponenziale nella fase difensiva, oggi sa gestire al meglio le situazioni in attacco, là dove spesso in passato non riusciva a essere così determinante. Oggi il suo straordinario fisico da quattrocentista è un’arma per l’Inter e una possibile miniera qualora ci fosse la necessità di monetizzare da una sua eventuale cessione, magari in Premier: pagato 15 milioni, l’olandese ne vale - ragionando per difetto - almeno 40 alla luce pure del suo profilo da giocatore internazionale (non a caso un Dumfries ancora acerbo rispetto al giocatore odierno aveva fatto vedere il meglio di sé nelle Coppe Europee e soprattutto in Nazionale).

Boom Thuram! — Lo stesso discorso vale per Marcus Thuram, arrivato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach grazie anche al corteggiamento del ds Ausilio e dal suo vice Baccin iniziato almeno due anni prima che le parti convolassero in matrimonio. Il cartellino è costato appena 8 milioni, vale a dire le commissioni versate al procuratore del francese che a Milano è stato “riprogrammato” da Inzaghi e dal suo staff (in tal senso vale ricordare lo “sciagurato” pre-campionato fatto da Thuram dopo il suo arrivo), trasformandolo in un attaccante totale, capace indifferentemente di muoversi come prima o seconda punta, scambiando posizione con Lautaro. I numeri del francese (14 gol e 7 assist nelle 28 gare stagionali giocate) rendono quasi “un’occasione”, la clausola da 85 milioni messa nel contratto ai tempi della firma con l’Inter.

Da Bisseck a Dimarco — Stesso percorso di crescita avuto da Yann Aurel Bisseck, pescato dagli scout nerazzurri all’Aarhus capace in questa stagione di insidiare la titolarità a Benjamin Pavard: esplosione che ha attratto molti 007 dalla Premier a San Siro (su tutti West Ham e Tottenham), anche in questo caso un giocatore pagato 7 milioni oggi ne vale almeno 30-40. Il cerchio va doverosamente chiuso con Dimarco e Calhanoglu, pilastri ormai da anni dell’Inter inzaghiana. Però non va dimenticato da dove sono partiti: il turco era arrivato da svincolato dopo che al Milan non aveva mai trovato piena consacrazione, Dimarco era stato bocciato da Mancini e Conte perché non convinti dalla sua stazza non certo gladiatoria. Oggi l’esterno sinistro vale almeno 60 milioni, mentre Calhanoglu tra i 30 e i 40 soltanto perché l’8 febbraio compirà 31 anni. Anche in questo caso, l’eventuale plusvalenza andrebbe ascritta al lavoro fatto da Inzaghi e dal suo staff alla Pinetina. Un allenatore che, soltanto con questi cinque giocatori, ha accresciuto di almeno 200 milioni il patrimonio del club, oro che cola per Oaktree", si legge.