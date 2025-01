Il rientro di Calhanoglu è vicino, ma c'è ancora da aspettare per rivederlo in campo. L'Inter non vuole prendersi nessun rischio vista l'importanza del regista nella formazione di Inzaghi. Stabilito un programma e il rientro graduale del centrocampista.

"L’Inter Calha-centrica, quella che orbita attorno al turco e che non si è più vista da quando il regista si è rotolato per il dolore sull’erba di Riad, dovrà aspettare qualche giorno ancora. La prudenza è sovrana ad Appiano, ormai il mirino per il rientro di Hakan Calhanoglu è stato spostato esclusivamente sul derby, nonostante a lungo tutti abbiano pensato di poterlo rimettere in campo già domani contro il Monaco. E invece in Champions Hakan non ci sarà, anche ieri ha lavorato a parte e oggi sarà già rifinitura per programmare la sfida ai francesi: il tempo è poco e il Diavolo è all’orizzonte", scrive La Gazzetta dello Sport.