"Al momento si registrano tanti interessi e molteplici attenzioni intorno a lui. Ma a gennaio sarà difficilissimo strapparlo ai brianzoli. Il numero 14 è uno dei punti fissi della squadra di Alessandro Nesta. E anche attraverso le sue giocate passa la rincorsa alla salvezza. Ecco perché chi è interessato a Maldini dovrà mentalizzarlo e puntare sulla prossima estate. Il Monza lo ha acquistato in pratica a zero euro dal Milan a cui però ha lasciato il 50% della futura rivendita. Una fetta corposa, a pensarci. Nel contratto i brianzoli hanno inserito anche due clausole di recesso: una da 12 milioni destinata ai club italiani e una da 15 per i club esteri. Ma non sono valide per la finestra invernale di mercato, solo per quella estiva e, precisamente, solo per il mese di luglio. Se dal 1° al 31 luglio 2025 arrivasse un’offerta che pareggi la clausola, la palla a quel punto passerà al giocatore che si riserverà la facoltà di accettare o meno il trasferimento".

"L’Atalanta, come dimostra la dichiarazione di Percassi, non è un mistero. In più ci aggiungiamo una frase estrapolata dalla recente intervista di Gian Piero Gasperini alla Gazzetta: «Se oggi abbiamo un punto debole è il numero di attaccanti puri in rosa» - disse il tecnico della Dea. Difficile che possa essere aggiunto Maldini a questa rosa, però il club bergamasco segue sempre con grande attenzione i giocatori italiani di talento. La stessa filosofia dell’Inter. I nerazzurri stanno monitorando con attenzione l’evoluzione del trequartista. Il profilo piace e sarebbe curioso, in futuro, veder comparire il cognome Maldini sulla maglia dell’Inter. Un po’ come lo sarebbe su quella della Juventus. Maldini, che identifica da sempre la famiglia (Cesare e Paolo) con il mondo Milan, viene seguito da tempo dagli uomini-mercato bianconeri, anche loro affascinati dalla possibilità di inserire un italiano di talento nella rosa. Da non dimenticare anche la Fiorentina. Il club toscano è allenato da Raffaele Palladino che nella scorsa stagione beneficiò del suo inserimento (11 presenze e 4 gol in campionato da gennaio ad aprile visto che un problema fisico lo escluse dalle ultime 4 giornate). Vicino a Firenze, a Coverciano, affina la sua crescita portata avanti quotidianamente a Monza", spiega Gazzetta.