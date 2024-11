Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione sul futuro di Daniel Maldini , attaccante del Monza che con le sue ottime prestazioni è riuscito a conquistare anche la Nazionale, finendo al centro di numerose voci di mercato: "Daniel è nel pieno della sua crescita e da poco è entrato nel giro della Nazionale: è un calciatore di fantasia, che si muove tra il centrocampo e l'attacco, con una clausola da 12 milioni di euro valida per i club italiani.

Il Monza ha già ricevuto diverse chiamate: Fiorentina, Napoli, Atalanta e Lazio hanno chiesto informazioni. Il Milan, che vanta un 50% sulla futura rivendita e potrebbe quindi riportarlo a casa per 6 milioni di euro, per il momento non si è fatto avanti. Situazione da monitorare".