Luca Marchetti, intervenuto a Radio Dee Jay, ha parlato anche del mercato dell'Inter. In particolare si è soffermato su Davide Frattesi e su quella che sembra ormai una permanenza al club nerazzurro. «Al momento non ci sono novità sul centrocampista nerazzurro - ha sottolineato il giornalista di Skysport - ma se la Roma non trova i soldi non può sferrare l'attacco per andare a prendere il giocatore. E chi vende la Roma adesso? Quelli che la società giallorossa pensava di vendere non hanno ricevuto offerte importanti, si pensava alla cessione di Pellegrini e Cristante. Ma per loro non sono arrivate offerte e sono arrivate per i giocatori di cui il club non vuole privarsi».