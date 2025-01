Il Milan è interessato ma, sul giocatore, c'è anche l'Inter. "Per ora in casa nerazzurra è soltanto un'idea da provare a portare avanti in estate in caso di cessione di Calhanoglu. L'estate scorsa il centrocampista turco ha respinto un interesse del Bayern Monaco, ma se a fine stagione dovessero farsi avanti altre big europee e dovesse partire, Ricci è il profilo che piace di più per sostituirlo. Occhio al fattore Frattesi, però: perché in caso di cessione del classe '99 in questa sessione di mercato, l'Inter potrebbe reinvestire parte dell'incasso per portare subito Ricci in nerazzurro", spiega calciomercato.com.