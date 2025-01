Non solo il nome di Samuele Ricci per il centrocampo dell'Inter in caso di addio di Davide Frattesi: spunta un altro nome in Serie A

Alessandro Cosattini Redattore 17 gennaio 2025 (modifica il 17 gennaio 2025 | 09:42)

Non solo il nome di Samuele Ricci per il centrocampo dell'Inter in caso di addio di Davide Frattesi. Il giocatore del Torino è in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri, ma il Corriere dello Sport oggi parla anche di un altro profilo seguito con grande attenzione.

"Il profilo ideale per aggiungersi alla mediana nerazzurra, agendo anche da regista, sarebbe quello di Ricci. Ma, al di là della richiesta di 40 milioni, portarlo via dal Torino a metà stagione è assai complicato. E vale pure per il genoano Frendrup, considerato l’alternativa principale al granata", si legge.