Nico Paz si sta mettendo in luce con la maglia del Como ma il suo destino è anche in mano al Real Madrid: la situazione

Il nome di Nico Paz è stato accostato con insistenza all'Inter in vista della prossima stagione. Il centrocampista spagnolo ma naturalizzato argentino si sta mettendo in mostra con il Como ma, su di lui, c'è l'ombra del Real Madrid.

Paz è stato preso dal Como a titolo definitivo per 6 mln di euro ma il Real Madrid ha la possibilità di esercitare la recompra in tre occasioni: una nell'estate 2025 a 9 mln di euro, un'altra nel 2026 per 10 mln e una terza nel 2027 per 11 mln. In più, i Blancos hanno anche il 50% sulla futura rivendita.