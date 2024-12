"L'interesse per Nico Paz da parte dell’Inter è ormai conclamato e confermato non solo dai report degli osservatori nerazzurri e dal feeling personale del vice presidente Javier Zanetti con il ragazzo e suo papà Pablo, compagno di Selección negli anni ’90. Il 20enne fantasista nato a Tenerife è il classico prototipo di giocatore che la nuova proprietà Oaktree ha indicato ai dirigenti come obiettivo di mercato da perseguire: giovane di prospettiva e capace di creare valore all’organico". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'interesse dell'Inter per Nico Paz, talentino in forza al Como da questa stagione.

"Ma ci sono anche aspetti tecnici - e ci mancherebbe - a far pendere la bilancia verso Nico Paz che, ovviamente, è nel mirino di molti top club europei, ricordando però che il suo cartellino rimane sotto il controllo del Real Madrid che a giugno, se non ci saranno sorprese, sfrutterà il diritto di recompra a 12 milioni per riprenderlo dal Como (che lo ha acquistato ad agosto 2024 per 6). Non è detto, però, che il ragazzo resti a Madrid. Bisognerà vedere se il Real, in attesa di capire come e se fargli spazio, deciderà di prestarlo, di cederlo mantenendo però delle opzioni in proprio favore, oppure lo lascerà definitivamente andare. Di sicuro l’Inter sta facendo dei ragionamenti. Perché Nico Paz potrebbe risolvere in un colpo solo tre “problemi”", aggiunge Tuttosport che sottolinea, infatti, come Nico Paz possa giocare da trequartista, mezzala, ala e, in certi casi, anche attaccante.