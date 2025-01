Pedullà: “Frattesi, stesso mal di pancia di Kvara. Il prezzo e se parte all’Inter piace…”

“Gennaio è il mese del mal di pancia, di sicuro lo sapete da anni. Mal di pancia quando sta per partire la sessione invernale di calciomercato: chi non ce l’aveva, accusa gravi sintomi; chi ce l’aveva già, sostiene che non esistono grandi margini perché il dolore passi. Kvicha Kvaratskhelia aveva deciso la scorsa estate di lasciare il Napoli e di accettare la proposta del Paris Saint-Germain, sei mesi dopo ha confermato e adesso stanno per consegnargli la nuova maglia. […] Davide Frattesi ha lo stesso mal di pancia del georgiano, ma non è scontato che venga accontentato.