Lautaro Martinez è tornato a segnare e a essere decisivo per la squadra di Inzaghi. Il Toro ha vissuto un momento particolare: le prestazioni non mancavano, mancava il gol che per un attaccante è tutto. Poi i due gol in Supercoppa e l'ottima prestazione col Venezia, dalla sua fenomenale giocata è arrivato il gol di Darmian.