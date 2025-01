Le parole del presidente del Newell's Old Boys, Ignacio Astore, sulla trattativa con l'Inter per Perez e Silvetti

In questi giorni il presidente del Newell's Old Boys, Ignacio Astore, si trova a Milano per discutere con l'Inter di Tomas Perez e Mateo Silvetti. Intercettato dai giornalisti (presenta l'inviato di FcInter1908.it Daniele Vitiello), Astore ha confermato che Perez è vicinissimo ai nerazzurri, mentre per Silvetti la trattativa è sfumata. "Fatta? Per ora no. La trattativa continua oggi o domani. Siamo molto vicini, mancano i bonus".