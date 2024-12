Francesco Pio Esposito è una delle rivelazioni del campionato di Serie B dall'alto dei suoi 7 gol in 13 partite giocate in stagione con lo Spezia, al momento terzo in classifica a -4 dal Sassuolo capolista.

L'Inter ha ceduto Esposito jr in prestito secco e a giugno tornerà in nerazzurro in attesa che la società faccia le valutazioni del caso: "Nel luglio del 2023 l’Inter annunciò in contemporanea sia il rinnovo di Valentin Carboni che di Pio Esposito, stessa scadenza ma cifre differenti. Nel frattempo l’argentino è stato convocato in prima squadra con la Nazionale e ha anche giocato diverse partite in A con la maglia del Monza, prima di infortunarsi dopo il trasferimento al Marsiglia"