"La stagione è ancora lunga, devo dimostrare ancora tanto, non siamo neanche a metà. Però l'obiettivo è quello, non mi nascondo. Punto a tornare in Serie A con lo Spezia, poi il sogno nel cassetto per un ragazzo che ha fatto dieci anni di settore giovanile è indossare la maglia dell'Inter. Allo stesso tempo bisogna essere realisti e sapere che l'Inter è la top in Italia e tra le top in Europa. Ci vogliono degli step, non bisogna bruciare le tappe, vedremo come gestire la cosa tutti insieme".