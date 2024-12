Federico Dimarco è uno dei pezzi pregiati della formazione di Inzaghi. La crescita esponenziale dell'esterno nerazzurro è sotto gli occhi di tutti e ora anche in Europa molti club si stanno accorgendo che il laterale è uno dei migliori interpreti di questo ruolo. Dopo le avance dello United, ecco che un altro top club potrebbe presto farsi sotto per Dimarco .

Come riporta il portale spagnolo Defensa Central, il Real Madrid è alla ricerca del sostituto di Ferland Mendy. Il primo nome sulla lista delle merengues è quello di Alphonso Davies del Bayern, ma non è l'unica opzione. Nel caso in cui il suo acquisto non andasse a buon fine, ci sarebbe anche Federico Dimarco sul taccuino dei dirigenti del Real. "Il calciatore dell'Inter, a 27 anni, è uno dei migliori giocatori della rosa allenata da Simone Inzaghi e ha attirato l' interesse di diverse squadre dell'élite del calcio europeo".