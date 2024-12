Secondo quanto riportano in Germania, l'Inter avrebbe messo nel mirino il giovane centrocampista del Borussia Mönchengladbach

Reitz rientrerebbe nei parametri richiesti da Oaktree, ovvero giovani talentuosi in grado di imporsi ad alti livelli. Reitz gioca per il Borussia dal 2009, ha fatto tutta la trafila nelle quadre giovanili del Mönchengladbach e ha esordito in Bundesliga il 24 ottobre 2020. Da allora, il centrocampista ha giocato 55 partite ufficiali segnando sei gol ed è nel giro della nazionale tedesca U21.