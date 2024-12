In vista della gara di lunedì in casa della Lazio, il tecnico dell'Inter sembra intenzionato a schierare tutti i titolari

Dopo la brutta sconfitta in Champions League in casa del Bayer Leverkusen, l'Inter deve ritrovare subito il suo gioco e la sua determinazione. Lunedì la squadra di Inzaghi sarà in campo all'Olimpico contro la Lazioe serve la vera Inter. Per questo il tecnico sta pensando di schierare la formazione migliore.

"Inzaghi se la gioca (quasi) al meglio. Il quasi è dovuto alle assenze di Pavard e Acerbi in difesa, che certamente riducono anche le possibili rotazioni e costringono agli straordinari soprattutto De Vrij e Bisseck. Ma per il resto, andrà in campo una squadra che dal punto di vista fisico è riuscita a gestire l’impegno in Champions. Saranno cinque i cambi dall’inizio rispetto a martedì. E dunque riecco la ThuLa. Thuram e Lautaro hanno fatto staffetta in Germania, proprio con l’obiettivo di dare un’occhiata al dispendio psicofisico aspettando il campionato. I dati a disposizione di Inzaghi, sull’argentino e in generale su tutta la squadra, sono molto positivi. Ed è una componente importante nell’avvicinamento alla partita dell’Olimpico", si legge su La Gazzetta dello Sport.