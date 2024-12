LE SCELTE IN VISTA DELLA LAZIO

"Solita formazione per Simone Inzaghi? Al momento tutto porta a pensare a questa soluzione. Davanti ci saranno come sempre Lautaro e Thuram. In difesa niente da fare per Acerbi che, come insieme a Pavard, resta in infermeria. Confermato quindi Bisseck nel trio là dietro. In mediana c’è sempre il solito ballottaggio a destra: Dumfries al momento è avanti su Darmian. Carlos Augusto invece ha chance quasi azzerate sulla sinistra", scrive Sky Sport.