Che cosa non ha funzionato nel primo tempo? "Siamo scesi in campo con tre punte per essere pericolosi. E non lo siamo stati. E invece abbiamo concesso spazi pericolosissimi. Ci siamo sistemati nella ripresa e dopo il gol avremmo dovuto sfruttare meglio i grandi spazi che il Cagliari ci lasciava". Unica nota dolente l'infortunio di Hein: "Sì - ha concluso Gasperini - è uscito per infortunio: ora vedremo".