"Ci tenevamo alla Coppa Italia, ma ancor di più ad arrivare in Champions in campionato, traguardo che sarebbe anche meritato per quel che stiamo facendo. Sono felice di come le ragazze che giocano un po' meno hanno interpretato la partita. E' mancato il risultato ma, per come la vediamo noi, questa squadra ci sta dando belle soddisfazioni. E' stato un incidente, porteremo la macchina in carrozzeria e l'aggiusteremo per bene".