E' Petar Sucic il nuovo obiettivo dell'Inter a centrocampo per il futuro. Il croato è valutato dal club nerazzurro per l'estate, ma la dirigenza si è già mossa per anticipare la concorrenza. Scrive in merito La Gazzetta dello Sport: "L’Inter l’ha messo nel mirino per la prossima estate. Sucic, 21 anni, è un centrocampista alla Calhanoglu che sa fare anche il numero 8, ma sotto sotto predilige la regia: “Il mio ruolo ideale. Mi sento un ‘numero 6’, gioco con più calma”. L’ha imparato dalle sue parti.