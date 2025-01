Da fuori in tanti invocherebbero un metro sicuramente diverso. Simone Inzaghi però vive lo spogliatoio più di chiunque altro ed è l'unico ad avere il polso della situazione, anche nella prospettiva di eventuali movimenti di mercato. Per questo ha scelto la sua linea su chi finora ha deluso e la porta avanti con coerenza. Si legge sul Corriere dello Sport:

"Lo stesso tecnico piacentino non vuol sentire parlare di bocciature definitive, soprattutto in una stagione sfiancante in cui gli infortuni stanno presentando il conto, ma si aspetta continuità nella prestazioni per colmare quel gap tra titolari e riserve che fin qui è stato rivelato dal campo. C’è bisogno di tutti. Tra pochi giorni tornerà anche la Champions e la sfida contro la squadra di D’Aversa può essere un ottimo trampolino per rilanciarsi sul piano individuale".