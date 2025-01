L'austriaco potrebbe lasciare i nerazzurri con sei mesi d'anticipo: cosa serve però ai giallorossi per affondare il colpo

Davide Frattesi non è l'unico calciatore dell'Inter entrato nel mirino della Roma. Florient Ghisolfi, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport di oggi, avrebbe aperto anche il fascicolo legato a Marko Arnautovic. L'austriaco è in scadenza di contratto e un addio anticipato al club nerazzurro potrebbe in qualche modo essere agevolato.