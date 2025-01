Carriera. Dopo le esperienze in Francia nei settori giovanili di Espérance Aulnaysienne e Montfermeil, nel 2020 è passato all’Inter, unendosi all’Under 17 neroazzurra per il finale di stagione. In Under 18 disputa 29 partite con 4 gol e 2 assist, per poi affermarsi come uno dei pilastri della Primavera allenata da Cristian Chivu nelle due stagioni successive: tra campionato e Youth League chiude con 77 presenze, 16 reti e 9 assist, oltre a 4 convocazioni in Prima Squadra. La scorsa estate Kamate è stato ceduto in prestito all’AVS Futebol SAD, squadra neopromossa nella prima divisione portoghese. Durante la sua esperienza in Portogallo ha collezionato 8 presenze, trovando spazio soprattutto in avvio di stagione. Centrocampista offensivo di piede mancino, ora metterà le sue qualità fisiche e tecniche a disposizione di Paolo Mandelli.