Accordo definito, in attesa dell'ufficialità: il classe 2004 è atteso in Italia in serata, e domani mattina sosterrà le visite mediche

Fabio Alampi Redattore 29 gennaio 2025 (modifica il 29 gennaio 2025 | 16:37)

È fatta per il ritorno in Italia di Issiaka Kamate: l'esterno offensivo francese, dopo aver giocato nella prima parte di stagione in Portogallo con l'Aves, come già anticipato da Fcinter1908 sarà un nuovo giocatore del Modena.