Si chiude in anticipo l'esperienza in Portogallo di Issiaka Kamate: l'esterno offensivo francese, classe 2004, non ha trovato all'Aves lo spazio sperato in estate, e in questi giorni tornerà all'Inter, in attesa di trovare una nuova sistemazione. Come già anticipato da Fcinter1908, il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia: su di lui ci sono diversi club di Serie B (Modena, Cosenza e Mantova su tutti), e a breve potrebbero arrivare importanti novità.