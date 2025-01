Ecco perché i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Per lui, secondo quanto risulta a FCInter1908, si sarebbero fatti sotto tre club italiani: Modena, Cosenza e Mantova in Serie B, che in prospettiva, oltre a una buona vetrina in Italia, potrebbero offrirgli il minutaggio che non sta trovando ora all'Aves. A breve, Kamate e il suo entourage dovrebbero avere un confronto con la società portoghese, per fare il punto della situazione e non è escluso a questo punto che, in caso di prospettive poco rosee, il giovane calciatore classe 2004 possa fare ritorno nel nostro Paese, via Inter. Situazione in evoluzione.