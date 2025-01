Asllani non offre garanzie e quando si alza il livello va in difficoltà. L'Inter cerca un giocatore che possa fare le veci del turco

Inzaghi lo ha detto chiaramente: spera di recuperare il prima possibile gli infortunati. L'Inter non può fare a meno di determinate pedine e i sostituti, finora, non si sono mostrati all'altezza.

"Nello specifico di Calhanoglu, che ha a che fare con una zona delicata come il polpaccio ma qualche segnale positivo lo sta mostrando, al punto di sperare in una convocazione già per Lecce. Asllani non offre garanzie, specialmente quando il livello degli avversari si alza, e non ha mostrato neppure grandi segnali di crescita rispetto alla scorsa stagione", sottolinea La Gazzetta dello Sport.