Inter, pareggio col Bologna nel recupero. E rimane a -3 dal Napoli. C'è qualche segnale di allarme?

"Non penso ci siano problemi. L'Inter è diventata una squadra con la patente da vincitrice, ogni tanto certe squadre devono anche portare a casa il risultato non brillando. Come ieri sera in effetti. Ci sono tante partite in ballo, la Champions, le motivazioni ci devono essere sempre ora e l'Inter un po' è mancata. Forse non è stata compresa bene l'importanza della gare e l'avversario".