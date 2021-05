Mercato Napoli, Spalletti guarda in casa Inter: “Due giocatori nel mirino”

Luciano Spalletti è stato ufficializzato sabato dal Napoli: il tecnico toscano vorrebbe, come rinforzi, due giocatori dell'Inter

Nella giornata di ieri, il Napoli ha ufficializzato l'arrivo di Luciano Spalletti in panchina, al posto di Gattuso che è andato alla Fiorentina. Il tecnico toscano torna dopo due anni e un'esperienza all'Inter, terminata con l'esonero in favore di Antonio Conte. Ora i destini tra Spalletti e i nerazzurri potrebbero di nuovo incrociarsi in ottica mercato.