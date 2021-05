Mirabelli: “Inter deve ridurre costi, ma non è l’unica. Conte un top, Kessié…”

Le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo del Milan e dirigente dell'Inter, Massimiliano Mirabelli, a Tuttomercatoweb

Massimiliano Mirabelli , ex scout dell' Inter e direttore sportivo del Milan , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb: "È stata una settimana bella e movimentata. C’è stato un valzer di panchine che nessuno si aspettava ma ciò rende vivo e scoppiettante il calciomercato. Poi chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso lo dirà il campo".

A proposito di allenatori, Conte il prossimo anno non guiderà una squadra italiana…

Tanti colpi in panchina. E sul mercato invece?

"Sarà un mercato poco scoppiettante, si parla dell’Inter che deve ridurre i costi ma è una situazione simile per tanti. Bisogna sviluppare idee e conoscenze. Prevedo delle uscite importanti ".

"Come Donnarumma non è situazione da affrontare adesso. Kessie è uno dei centrocampisti più importanti in assoluto: s’e preso il Milan sulle spalle, è stato fondamentale. Ed è assurdo pensare di affrontare ora l’argomento rinnovo. È il centrocampista più forte al mondo".