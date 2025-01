Le avventure di Dani Olmo e di Pau Víctor al Barcellona potrebbero essersi già concluse. Per la Liga, in realtà, non va usato il condizionale

Le avventure di Dani Olmo e di Pau Víctor al Barcellona potrebbero essersi già concluse. Per la Liga, in realtà, non va usato il condizionale. I due giocatori, infatti, sono stati tolti dalla lista dei giocatori tesserati per il club. Secondo i regolamenti citati dalla Lega spagnola, sia per lo spagnolo prelevato dal Lipsia per circa 50 milioni di euro, sia per l'attaccante classe 2001, le limitazioni salariali imposte al Barça non permettevano alla società del presidente Laporta di ratificare i tesseramenti.