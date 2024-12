Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha raccontato di un accordo raggiunto tra il Barcellona e Jonathan Tah, uno dei nomi seguiti anche dall'Inter che andranno in scadenza la prossima estate: "Ecco il primo botto per la prossima estate: Jonathan Tah, il difensore tedesco del Bayer Leverkusen in scadenza, ha trovato un accordo con il Barcellona.