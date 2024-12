Il Tribunale di Commercio di Barcellona ha annunciato di aver respinto la richiesta del Barcellona di tesserare il centrocampista Dani Olmo nella Liga, per il resto della stagione. Il club avrà tempo fino al 31 dicembre per trovare una soluzione, in caso contrario il nazionale spagnolo potrebbe lasciare il club gratuitamente. Resta inteso che il contratto del giocatore scade il 31 dicembre 2024 e non è rinnovabile.