Marlon, ex difensore brasiliano del Sassuolo e oggi in forza al Los Angeles FC, nel corso di un'intervista concessa a gianlucadimarzio.com ha speso parole di elogio nei confronti di Stefano Sensi, suo compagno di squadra in neroverde e a Monza e passato per l'Inter: "Con Stefano ho giocato anche al Monza: mentalmente è una persona molto forte, ha superato tanti infortuni e ha partecipato a grandi successi con l'Inter.