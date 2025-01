Il mancato inserimento di Dani Olmo nel 2025 da parte del Barcellona a causa di problemi finanziari ha scatenato una reazione negativa da parte dei media spagnoli, mentre la stagione dei catalani minaccia di implodere. La lega spagnola ha nuovamente affermato che non registrerà l'ex stella spagnola dell' Rb Lipsia e Pau Victor per il 2025 a causa delle regole sul tetto salariale. Il Barcellona ora si rivolgerà alla Federazione spagnola per cercare di risolvere la situazione prima della partita di Coppa di Spagna di sabato con l'Ud Barbastro, squadra di quarta divisione. "Il Barcellona è disperato", ha scritto Marca, mentre La Vanguardia ha etichettato la farsa come "una ridicolaggine senza precedenti".