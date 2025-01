Sky – Torino, doppio colpo di mercato. Arrivano Elmas e Casadei

L'ex giocatore delle giovanili dell'Inter alla fine non andrà alla Lazio come sembrava ma al club di Cairo che ha continuato a lavorare per strappare il sì del Chelsea

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 gennaio 2025 (modifica il 28 gennaio 2025 | 18:51)

Il Torino ha sempre lavorato sull'acquisto di Casadeie sembra essere questa volta in dirittura d'arrivo la trattativa con il Chelsea. Il centrocampista, ex delle giovanili dell'Inter, sembrava vicino alla Lazio ma da quanto riporta Skysport, i granata stanno per mettere a segno un doppio colpo.