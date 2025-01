SM – Casadei vicino alla firma con la Lazio: i costi dell’operazione

L'Inter lo ha ceduto al Chelsea nel 2022 e il club inglese, dopo averlo mandato a fare delle esperienze in prestito al Reading e al Leicester City in questa stagione lo aveva trattenuto in prima squadra. 11 presenze raccolte nella squadra di Maresca e un desiderio di continuità che non è stato soddisfatto nella capitale inglese. E allora ecco di ritorno in Italia Cesare Casadei centrocampista classe 2003 che sta per approdare alla Lazio.