Alla Roma si è aperta, di nuovo, la questione Dybala . Ci sono diverse voci che parlano di un suo possibile addio a gennaio. Paolo Assogna, inviato di Skysport a seguito dei giallorossi, ha parlato proprio dell'attaccante argentino e ha spiegato: «Vorrebbe capire quali sono i progetti della società per la squadra già nel prossimo mese. Vuole capire la dimensione della Roma. Vorrebbe parlare con la proprietà che al momento resta in silenzio. Cosa ci dice questo silenzio? Che alla proprietà non dispiacerebbe risparmiare sull'ingaggio del giocatore».

«C'è un'unica offerta per il momento che sta prendendo corpo. Quella del Galatasaray. C'è un dibattito interno alla famiglia proprietaria della Roma. Dybala è più morbido rispetto alla potenziale avventura in Arabia che poi non si è concretizzata. Ha gente che conosce e che sta nel club turco e con cui sta interagendo per capire che tipo di qualità c'è giocando in quella squadra e vivendo a Istanbul. C'è la questione Dybala che si riapre e si parte da due presupposti concreti: la società turca lo vuole e deve parlarne con la Roma. E la società giallorossa non attaccherebbe il telefono ad una possibile telefonata», ha concluso il giornalista.