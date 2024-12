"Il manager Giuffredi in queste ore è in missione all'estero. Ma quando tornerà troverà Manna ad attenderlo: perché De Laurentiis non si arrende ed è pronto a fare follie per Francesco Pio Esposito, il più piccolo dei tre fratelli di Castellammare di Stabia. Giuffredi ha sondato l'Inter per sapere lavalutazione dell'attaccante 19enne e ha ottenuto una risposta secca: non lo vendiamo a titolo definitivo. Insomma, per strapparlo ai nerazzurri serve una offerta choc. Che il Napoli farà", si legge sul quotidiano.