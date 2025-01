"Scambio Fabbian-Tchaouna col Bologna, si tratta a oltranza. La Lazio continua a discutere con il Bologna per la cessione in prestito di Loum Tchaouna e l’arrivo come contropartita, sempre in prestito, del centrocampista Giovanni Fabbian. Quello del giocatore rossoblù è uno dei profili che il club romano segue sin dall’inizio per rinforzare il centrocampo. Come gli altri giocatori monitorati, è un under 22 e quindi iscrivibile in lista. Già nelle prossime ore lo scambio potrebbe essere ufficializzato", scrive La Gazzetta dello Sport.