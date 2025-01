"Premesso che il Monaco è una voragine dal fischio d’inizio, l’Inter non ci mette un secondo a capirlo e non fa calcoli. Azzanna la carne molle dei francesi e in quarto d’ora mette in cassaforte il G8. Com’è lontano questo Simone Inzaghi da quello arrivato dalla Lazio, attento a rimarcare i successi in Coppa Italia, col bilancino nelle sostituzioni e una discreta idiosincrasia per il turnover. Quest’Inter prepotente e giochista il giusto, in senso classico, nel senso che non si compiace ma è bella, pragmatica e vincente, è sua. C’era un tecnico preparato ma dalla visione un po’ ristretta, oggi c’è un top europeo. Quello che, a giudicare da questi 90’, non è il suo dirimpettaio Hutter che mette in scena un Monaco che definire disorganizzato è una gentilezza", aggiunge Gazzetta.